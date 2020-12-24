Сборная России уступила Канаде перед МЧМ-2021

В рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021 сборная России проиграла команде Канады.

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 0:1. Единственную шайбу записал себе в актив Джейми Драйсдейл.

Стоит отметить, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года в Канаде. Финал турнира пройдет 5 января 2021-го.

Сборная России сыграет в группе В со Швецией, США, Чехией и Австрией, тогда как канадцы будут соперничать в группе А со сборными Германии, Словакии, Швейцарии и Финляндии.

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