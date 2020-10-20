Защитник «Хетафе» обложил матом наставника «Барселоны» Кумана

Стало известно, что сказал защитник «Хетафе» Аллан Ньом в адрес наставника «Барселоны» Роналда Кумана во время матча шестого тура Ла Лиги. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, игрок послал нидерландского специалиста на три буквы и назвал того сукиным сыном.

В настоящее время сине-гранатовые размышляют над необходимостью подачи жалобы на действия игрока.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.