Сотникова готова ставить своим ученикам четверные прыжки

Олимпийская чемпионка Сочи — 2014 Аделина Сотникова на открытии своей школы фигурного катания поделилась планами по развитию учеников.

Открытие школы фигуристки состоялось 4 октября. Сотникова отметила, что готова составить конкуренцию именитым специалистам Этери Тутберидзе и Евгению Плющенко.

«Готова ли я ставить четверные и тройной аксель своим ученикам и захватывать мир? Я готова на все! Главное, чтобы были готовы дети, чтобы было развито их тело. Я не начну работать над этим с ребенком, у которого тело не готово на 100%, чтобы он не получил травму. Зачем выбывать на полтора месяца? Нужно сначала наработать физические кондиции, подготовиться морально... и учить четверные!» — передает слова чемпионки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее сообщалось, что Плющенко не давал советов Сотниковой при открытии ее школы.