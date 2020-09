Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос»

Серена Уильямс досрочно завершила выступление на »Ролан Гаррос». Об этом сообщает официальные ресурсы турнира.

Отмечается, что 39-летняя спортсмена была вынуждена сняться с соревнования из-за травмы ахилла.

Уильямс успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции, в первом круге победив соотечественницу Кристи Анн. Во втором круге Серена встречалась с Цветаной Пиронковой и не смогла продолжить встречу при счете 0:2.

В начале сентября Уильямс отказалась от участия в турнире в Риме из-за травмы.

