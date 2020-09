Латвийский боксер Маирис Бриедис стал победителем Всемирной боксерской суперсерии.

В главном событии вечера бокса, который состоялся в Мюнхене, бывший чемпион мира сразился с чемпионом IBF в первом тяжелом весе Юньером Дортикосом. Поединок продолжался все 12 раундов и завершился победой Бриедиса решением судей: 117-111, 117-111, 114-114.

Таким образом, латыш стал обладателем Кубка Мохаммеда Али и завоевал трофей чемпиона мира.

Well done to both Finalists on a great fight! Both men left it all in the ring tonight. Thank you! ❤️



And thank you to all the fans who tuned in, we hope you enjoyed the show! #BriedisDorticos #AliTrophy pic.twitter.com/TZxM6bJ4eR