Чемпион UFC Петр Ян намерен провести бой в России

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян рассказал о намерении провести титульный бой в России.

«Я бы очень этого хотел. Все-таки у меня есть богатый опыт выступлений в России в рамках другой организации. Это был важный период в моей карьере, который мне очень понравился. Поэтому с удовольствием подрался бы в нашей стране в рамках UFC», — цитируют его «Известия».

12 июля 2020 года он нокаутировал бразильского бойца Жозе Альдо UFC 251 и впервые в своей карьере стал чемпионом UFC. Всего в активе спортсмена 15 побед в 16 поединках.

Ранее Ян заявил о планах провести бой в Москве.