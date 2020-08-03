Итальянец Конте может покинуть «Интер»
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Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Франческо Порцио в своем Twitter.
По информации источника, основной причиной возможной отставки итальянского специалиста называется недопонимание с руководством «нерадзурри».
Главным претендентом на пост нового тренера «Интера» является Массимилиано Аллегри, работавший до этого с «Миланом» и «Ювентусом».
Ранее сообщалось, что бывший нападающий екатеринбургского «Урала» и амстердамского «Аякса» Эдгар Манучарян завершил профессиональную карьеру.
�� Antonio Conte likely to leave Inter Milan at the end of the season, according to Sky Italy. The number one choice to replace him is Massimiliano Allegri.— Francesco Porzio (@fraporzio95) August 2, 2020