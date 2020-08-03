Итальянец Конте может покинуть «Интер»

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте может покинуть клуб в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Франческо Порцио в своем Twitter.

По информации источника, основной причиной возможной отставки итальянского специалиста называется недопонимание с руководством «нерадзурри».

Главным претендентом на пост нового тренера «Интера» является Массимилиано Аллегри, работавший до этого с «Миланом» и «Ювентусом».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий екатеринбургского «Урала» и амстердамского «Аякса» Эдгар Манучарян завершил профессиональную карьеру.