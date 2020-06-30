«Челси» ведет переговоры с Гомесом

Лондонский «Челси» ведет переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Эйнджелом Гомесом. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, столичный коллектив привлек к работе знаменитого агента Пини Захави, который может посодействовать в переходе 19-летнего хавбека.

Отметим, что на Гомеса также претендуют испанская «Валенсия», немецкий «Гамбург», а также португальская «Бенфика».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» в прошлом году потратил больше всех в Российской премьер-лиге (РПЛ) на услуги агентов.