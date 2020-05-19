Владелец «Спартака» Федун одной фразой описал свое состояние здоровья
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Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун одной фразой описал свое состояние здоровья. Об этом сообщает «Чемпионат».
Напомним, что 64-летний функционер заразился коронавирусной инфекцией, после чего попал в одну из столичных клиник.
«Как я себя чувствую? Если одной фразой — пока не очень», — заявил Федун.
Напомним, что в настоящее время «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Россию.