Владелец «Спартака» Федун одной фразой описал свое состояние здоровья

Владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун одной фразой описал свое состояние здоровья. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, что 64-летний функционер заразился коронавирусной инфекцией, после чего попал в одну из столичных клиник.

«Как я себя чувствую? Если одной фразой — пока не очень», — заявил Федун.

Напомним, что в настоящее время «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Россию.