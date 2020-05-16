Фигуристка Медведева рассказала о своем одиночестве

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что часто чувствует себя одиноко.

«Только семья и тренеры знают, через что мне приходится проходить. Я очень рада, что на любых соревнованиях болельщики видят только финальный результат, но не видят тренировок. На занятия очень трудно смотреть, но они приносят результат», — сказала Медведева в Instagram Флорана Амодио.



Напомним, Медведева два раза выигрывала чемпионат мира, а также два чемпионата Европы.



Ранее Алина Загитова и Медведева вошли в состав сборной России на следующий сезон.