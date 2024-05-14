Отец и мачеха из Волгограда истязали пятилетнего ребенка и тушили о него окурки

Жителей Волгограда подозревают в истязании пятилетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, отец и мачеха избивали мальчика и причиняли ему «психические страдания». Правоохранители выяснили, что о несовершеннолетнего тушили окурки. Врачи осмотрели несовершеннолетнего и обнаружили на его коже много синяков, ссадин и ран.

В отношении пары возбудили уголовное дело. Правоохранители усмотрели в их действиях признаки истязания лица, которое находится в зависимости от виновного.

На данный момент ребенок находится в социальном центре. Там специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

До этого в Петербурге поймали токаря, которого подозревают в изнасиловании пятилетней дочери. По версии следователей, в течение семи месяцев мужчина регулярно истязал ребенка и насиловал. На данный момент россиянин находится в изоляторе временного содержания.

Ранее пенсионерку из Архангельска осудили за истязание приемных дочерей.