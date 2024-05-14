Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отец и мачеха из Волгограда истязали пятилетнего ребенка и тушили о него окурки

В Волгограде задержали отца и мачеху, которые тушили окурки о пятилетнего сына

Жителей Волгограда подозревают в истязании пятилетнего ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, отец и мачеха избивали мальчика и причиняли ему «психические страдания». Правоохранители выяснили, что о несовершеннолетнего тушили окурки. Врачи осмотрели несовершеннолетнего и обнаружили на его коже много синяков, ссадин и ран.

В отношении пары возбудили уголовное дело. Правоохранители усмотрели в их действиях признаки истязания лица, которое находится в зависимости от виновного.

На данный момент ребенок находится в социальном центре. Там специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

До этого в Петербурге поймали токаря, которого подозревают в изнасиловании пятилетней дочери. По версии следователей, в течение семи месяцев мужчина регулярно истязал ребенка и насиловал. На данный момент россиянин находится в изоляторе временного содержания.

Ранее пенсионерку из Архангельска осудили за истязание приемных дочерей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами