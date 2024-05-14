В РФ зафиксировали рост числа преступлений в IT-сфере

Существенная часть киберпреступлений, зафиксированных в РФ, совершается из-за границы. Об этом в ходе пленарного заседания верхней палаты российского парламента заявил кандидат в министры внутренних дел страны Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

«Значительная часть преступлений [в IT-сфере] совершается из-за рубежа, в первую очередь из Украины», — сказал чиновник.

Он добавил, что в текущем году количество преступлений в сфере информационных технологий в РФ увеличилось на 17%. При этом в 2023 году киберпреступления составили 34% от общего числа зафиксированных в стране правонарушений.

В то же время Колокольцев обратил внимание, что по итогам прошлого года ущерб от преступлений в IT-сфере достиг 156 млрд рублей. Из-за подобных правонарушений пострадали 113 тыс. жителей пенсионного возраста и семь тыс. несовершеннолетних.

13 мая кандидат в главы МВД РФ также выступил перед членами Совета Федерации страны. Во время мероприятия он рассказал, что основными задачами ведомства на текущий год являются борьба с коррупцией и сохранение бюджетных средств.

Ранее в МВД РФ заявили о снижении количества участников проводимых в стране несанкционированных акций.