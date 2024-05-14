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Стало известно, может ли стресс спровоцировать болезнь Альцгеймера

AN: стресс в среднем возрасте может повысить риск развития болезни Альцгеймера

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Ученые из Университета Помпеу Фабра в Барселоне установили, что стрессовые события действительно могут спровоцировать болезнь Альцгеймера, но только в том случае, если они произошли в детстве или в среднем возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Neurology (AN).

Участниками исследования стали 1290 человек с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и попросили их рассказать, переживали ли они когда-либо травмирующие или стрессовые события. Добровольцы также уточнили, в каком возрасте они перенесли сильный стресс.

После этого у подгруппы участников (393 человека) были взяты образцы спинномозговой жидкости для оценки концентрации в организме аномальных белков (называемых амилоидами и тау), связанных с развитием болезни Альцгеймера. Ученые также проверили, присутствует ли в мозге каждого участника этой подгруппы воспаление, выступающее дополнительным фактором риска заболевания.

Исследователи обнаружили, что стрессовые события, произошедшие в детстве и среднем возрасте, действительно были связаны с биологическими маркерами болезни Альцгеймера (накопление токсичных белков в мозге). Тем не менее, стресс не повлиял на объем серого вещества головного мозга, служащего хранилищем клеточных тел нейронов.

Травмирующие события коррелировали с более выраженной концентрацией нежелательных белков в мозге, воспалением и уменьшением количества серого вещества только у лиц с психическими расстройствами в анамнезе.

Ранее ученые нашли новую форму болезни Альцгеймера.

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