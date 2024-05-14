США усилят торговое давление на Китай новыми пошлинами

Джо Байден подписал указ, который повышает пошлины на широкий спектр китайского импорта, включая полупроводники, батареи, солнечные элементы и критические минералы — для поддержки внутреннего производства в ключевых отраслях, перед грядущими выборами президента США. Об этом пишет Bloomberg.

«Сегодня мы выполняем законную цель остановить вредные действия, политику и практики Китая по передаче технологий, включая кибервторжения и кибервороство», — заявила торговый представитель США Кэтрин Тай.

Изменения вступят в силу в 2024 и будут действовать по 2026 год. При этом они окажутся более целенаправленными, чем единая 60%-ная пошлина Трампа. Наибольший скачок для электромобилей — тариф вырастет в 4 раза, другие импортеры увидят двукратное повышение или новые сборы, пишет издание.

В некоторых случаях пошлины применяются к сегментам с небольшой долей Китая, но призваны предотвратить наплыв импорта.

«Китай слишком велик, чтобы играть по своим правилам», — заявила директор Национального экономического совета Лаэль Брэйнард.

Тарифная ставка на полупроводники удвоится с 25% до 50% к 2025 году. Некоторые редкоземельные минералы получат новую 25%-ую пошлину в этом году, а на природный графит и магниты такая ставка будет распространена в 2026 году. Судовые краны также столкнутся с новой 25%-ной пошлиной в 2024 году.

До этого стало известно, что Китай сокращает поставки товаров в Россию второй месяц подряд.

Ранее Мексика столкнулась с нехваткой алюминия.