ГД утвердила Котякова на должность министра труда и социальной защиты России

Госдума в ходе пленарного совещания проголосовала за утверждение Антона Котякова главой министерства труда и социальной защиты России. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда в официальном Telegram-канале.

«Утвердить Котякова Антона Олеговича министром труда и социальной защиты», — отмечается в документе.

Таким образом, соответствующее постановление будет направлено президенту России Владимиру Путину для назначения Котякова на означенный пост.

Уточняется, что политик сохраняет за собой должность министра с января 2020 года.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 13 мая депутаты рассмотрели кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Позднее Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатам на должности глав силовых министерств, ведомств и спецслужб.

Ранее депутаты утвердили Файзуллина главой Минстроя.