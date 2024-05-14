Россиянам рассказали, почему горят китайские автомобили

Главной опасностью автомобилей китайского производства является невысокое качество комплектующих, из-за чего в машине может произойти пожар. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на автоэксперта Вячеслава Субботина.

«Самая главная опасность китайских автомобилей — это низкое качество материалов, деталей. Эта проблема никак не контролируется передовыми, мировыми компаниями. Это национальное производство, оно сделано для привлечения максимальной прибыли. А за качеством зачем следить? Красивая картинка, модное изделие, и все», — сказал Субботин.

Так, по его словам, непонятно, какие трубки топливопроводов используются в китайских автомобилях. Их материал может треснуть, что приведет к утечке топлива и возгоранию автомобиля.

До этого стало известно, что долгий пуск двигателя говорит о неисправности стартера.

Кроме того, о неисправности стартера может говорить неравномерное или медленное его вращение при запуске двигателя.

Сильные вибрации или дребезжание во время запуска мотора также могут свидетельствовать о проблемах со стартером.

Кроме того, если слышно звук поворачивающегося стартера, но при этом силовой агрегат не вращается, то эта проблема возможна из-за проворачивания бендикса.

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