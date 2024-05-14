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Нарышкин заявил, что ряд политиков Запада хотят большой войны

Нарышкин не исключил, что Запад хочет развязать масштабный военный конфликт

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Евгений Биятов/РИА Новости

Служба внешней разведки России (СВР) располагает информацией о том, что некоторые политики Запада допускают развязывание большой войны с целью удержания своего превосходства в мире, заявил кандидат на пост директора СВР Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости.

«По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», — сказал Нарышкин в ходе выступления в Совете Федерации.

По мнению потенциального главы разведки, Запад может решиться вступить в конфликт, если будет полагать, что это для него выгодно и безопасно. При этом Нарышкин подчеркнул, что в мире есть «ответственные игроки», которые, объединившись, могут не допустить войны.

7 мая Нарышкин заявил, что не исключает новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ближайшее время.

Ранее Нарышкин назвал безответственными слова об отправке западных военных на Украину.

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