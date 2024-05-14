Домашний кот напал на беременную женщину и ее дочь в Челябинске

Беременная жительница Челябинска и ее пятилетняя дочь подверглись нападению домашнего кота, животное сильно искусало и исцарапало пострадавших. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

О произошедшем женщина рассказала в социальных сетях, по словам россиянки, домашний кот набросился на нее и ее пятилетнюю дочь. Агрессивное животное разодрало матери руку и искусало ухо ребенку. Семья обратилась за помощью в травмпункт, но осталась недовольна врачами.

«Мы сразу отправились в больницу. Ребенка не приняли, направили в детский травмпункт. Так как я одна, сначала оформили меня. У меня беременность 21 неделя. Никаких уколов, никаких таблеток, совершенно ничего не назначили. Залили йодом и отправили домой. Пришли в детскую, ребенка не осмотрели. Также никакого лечения не выписали», — поделилась россиянка.

До этого сообщалось, что в Тверской области шестилетняя девочка госпитализирована после нападения алабая. Инцидент произошел 11 мая во дворах домов по улице Пржевальского, безнадзорный алабай набросился на ребенка. Шестилетняя девочка с многочисленными рваными ранами госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее в Игарке стая собак едва не растерзала ребенка.