Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Домашний кот напал на беременную женщину и ее дочь в Челябинске

В Челябинске домашний кот напал на женщину и ребенка

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Беременная жительница Челябинска и ее пятилетняя дочь подверглись нападению домашнего кота, животное сильно искусало и исцарапало пострадавших. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

О произошедшем женщина рассказала в социальных сетях, по словам россиянки, домашний кот набросился на нее и ее пятилетнюю дочь. Агрессивное животное разодрало матери руку и искусало ухо ребенку. Семья обратилась за помощью в травмпункт, но осталась недовольна врачами.

«Мы сразу отправились в больницу. Ребенка не приняли, направили в детский травмпункт. Так как я одна, сначала оформили меня. У меня беременность 21 неделя. Никаких уколов, никаких таблеток, совершенно ничего не назначили. Залили йодом и отправили домой. Пришли в детскую, ребенка не осмотрели. Также никакого лечения не выписали», — поделилась россиянка.

До этого сообщалось, что в Тверской области шестилетняя девочка госпитализирована после нападения алабая. Инцидент произошел 11 мая во дворах домов по улице Пржевальского, безнадзорный алабай набросился на ребенка. Шестилетняя девочка с многочисленными рваными ранами госпитализирована, подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее в Игарке стая собак едва не растерзала ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами