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Россиянин станцевал на капоте машины в форме сотрудника ГИБДД

В Красноярске мужчина станцевал на машине в форме полицейского, его задержали

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Телеграм-канал «ТВК»

В Красноярске танец местного жителя в форме сотрудника ГИБДД на капоте автомобиля закончился для него в отделении полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Пульс Красноярья».

По данным канала, 6 мая у Николаевского моста неизвестный устроил танцы на капоте авто.

«Приехал эвакуатор, на нем маленький эвакуатор, а сверху еще и Lada Priora. Парень в костюме забрался на крышу и начал танцевать», — рассказал прохожий, ставший очевидцем случившегося.

Прибывшие на место сотрудники полиции составили более 20 протоколов об административных правонарушениях. Личность мужчины установлена, его задержали. Как рассказали правоохранители, он никогда не служил в органах внутренних дел.

По словам нарушителя, станцевать в форме ему предложил незнакомец, и он согласился.

«Ничего лишнего не делал, форму на осквернял. Никакого умысла не было. Согласен, что накосячил, надо отвечать», — прокомментировал красноярец инцидент.

Мужчине грозит штраф размером 1500 рублей.

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