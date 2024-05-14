Ермак заявил, что все союзники Украины должны тратить на нее 0,25% своего ВВП

Страны — союзники Украины должны тратить на ее военное обеспечение 0,25% своего ВВП. Такое пожелание в своем Telegram-канале высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Помимо этого, Ермак предложил передать Украине замороженные в Европе и США российские активы на сумму около $300 млрд. Он также заявил о необходимости обозначить четкие временные рамки вступления Украины в НАТО. По его мнению, это должно случиться не позднее июля 2028 года.

«Сильные и четкие решения НАТО в июле будут чрезвычайно важны для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они станут мотивацией и поддержкой наших военных и всех граждан», — написал Ермак.

Очередной саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Кроме того, председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны CША Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал мнение, что НАТО не примет Украину в альянс ускоренным путем в обход существующих правил.