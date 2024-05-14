Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ермак заявил, что все союзники Украины должны тратить на нее 0,25% своего ВВП

Ермак: союзники Украины должны тратить на обеспечение Украины 0,25% своего ВВП

close
100%
Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Страны — союзники Украины должны тратить на ее военное обеспечение 0,25% своего ВВП. Такое пожелание в своем Telegram-канале высказал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Помимо этого, Ермак предложил передать Украине замороженные в Европе и США российские активы на сумму около $300 млрд. Он также заявил о необходимости обозначить четкие временные рамки вступления Украины в НАТО. По его мнению, это должно случиться не позднее июля 2028 года.

«Сильные и четкие решения НАТО в июле будут чрезвычайно важны для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они станут мотивацией и поддержкой наших военных и всех граждан», — написал Ермак.

Очередной саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Ожидается, что США могут объявить об отказе вводить войска на Украину. Кроме того, председательство в Контактной группе по обороне Украины перейдет от министра обороны CША Ллойда Остина к штаб-квартире НАТО в Брюccеле.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин высказал мнение, что НАТО не примет Украину в альянс ускоренным путем в обход существующих правил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами