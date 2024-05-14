Житель Башкирии упал с четвертого этажа и сломал позвоночник

В Салавате медики буквально по частям собрали пациенту сломанный позвонок, мужчина упал с высоты четвертого этажа. Об этом сообщил главный врач городской больницы Алик Янышев.

Житель Салавата поступил в нейрохирургическое отделение больницы в состоянии алкогольного опьянения. Пациент жаловался на боль в области поясницы, снижение чувствительности в левой ноге и трудности с мочеиспусканием.

В ходе обследования медики выявили у него взрывной перелом позвонка. Выяснилось, что мужчина упал с высоты четвертого этажа. Сломанный позвонок хирургам пришлось собирать по частям, хирургическое вмешательство длилось полтора часа. Спустя неделю пострадавшего выписали на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге санитарка получила тяжелую травму во время работы, когда поднимала лежачего пациента. Женщина по просьбе дежурного врача пересаживала лежачего пациента с кровати в инвалидное кресло. Медработник почувствовала сильную боль в спине, не удержалась и упала на пациента, у нее диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Ранее на Урале школьник сорвался в обрыв с заброшенного моста и сломал позвоночник.