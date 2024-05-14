Беспилотник ВСУ уничтожен в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

«Около 14:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что барражирующий боеприпас ВСУ атаковал город Грайворон в регионе.

До этого министерство обороны России сообщало, что около 13:10 (мск) над территорией Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа. По данным ведомства, его целью были некие российские объекты.

Также 14 мая в Минобороны рассказывали, что за ночь над территорией Белгородской области уничтожили 25 реактивных снарядов. По информации ведомства, средства противовоздушной обороны сбили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Ранее ВСУ уничтожили дом чиновника в Запорожской области.