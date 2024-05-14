На Сахалине три мошенницы отобрали у пенсионерки квартиру

Жительницы города Корсакова предстанут перед судом за получение квартиры пенсионерки обманным путем. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Как установили правоохранители, три женщины заранее договорились переоформить на себя квартиру одинокой жительницы Корсакова.

Одна из злоумышленниц тайно проникла в квартиру потерпевшей, забрала из них паспорт и документы пожилой женщины. Другая нашла покупателей на недвижимость. Третья выдавала себя за потерпевшую в госорганах, когда переоформляла документы на жилье.

Окончив дела, мошенницы вернули документы на место. Женщина потеряла право собственности на квартиру. Ущерб оценен в семь миллионов рублей.

За совершение преступлений против собственности, за незаконное проникновение в жилье и похищения паспорта фигуранткам грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти женщина перевела аферистам 13 миллионов рублей.