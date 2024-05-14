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Депутаты утвердили Файзуллина главой Минстроя

Госдума проголосовала за утверждение Файзуллина на пост министра строительства

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Государственный Совет Республики Татарстан

Депутаты Госдумы утвердили Ирека Файзуллина главой министерства строительства и ЖКХ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление ГД.

За кандидатуру Файзуллина проголосовали 353 парламентария, еще 80 воздержались, против не высказался никто. После голосования, постановление о назначении Файзуллина министром поступит на подпись российскому президенту.

Ирек Файзуллин занимает должность главы Минстроя с 2020 года, до этого он исполнял аналогичные обязанности в региональном министерстве Татарстана, где также являлся главным архитектором. Также Файзуллин в свое время занимал руководящие должности в «Татавтодоре», «Татстройпроекте» и «Татинвестгражданпроекте».

Помимо Файзуллина, Госдума также утвердила других «гражданских» министров, включая главу Минэнерго, которым стал Сергей Цивилев. За его назначение главой энергетического ведомства проголосовали 375 депутатов. Еще 57 законодателей решили воздержаться.

Ранее Госдума утвердила министра здравоохранения.

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