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Мошенники похитили у пенсионерки из Москвы 14 миллионов рублей

В Москве пенсионерка отдала телефонным мошенникам 14 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве пенсионерка получила сообщение от работодателя и вступив с ним в переписку, лишилась всех накоплений и квартиры. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

С заявлением в полицию обратилась 71-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что в одном из мессенджеров ей пришло сообщение якобы от ее начальника. Работодатель сообщил, что будет проводится инструктаж о мошеннических действиях, поскольку произошла «нестандартная ситуация». Затем аферисты звонили женщине и представлялись сотрудниками служб безопасности банка и полицейскими.

Они убедили москвичку взять несколько кредитов и продать квартиру. После того как пенсионерка перевела на указанные счета 14,2 млн рублей, мошенники перестали выходит на связь, женщина рассказала все сыну и обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что петербургская пенсионерка лишилась квартиры и 20 млн рублей, поговорив с мошенниками. Злоумышленники регулярно общались с пенсионеркой с 3 февраля по 10 мая, передает издание. Преступники под предлогом якобы обеспечения сохранности накоплений женщины убедили ее перевести деньги на «безопасный счет».

Ранее на Урале школьница оформила на мать кредит и перевела деньги мошенникам.

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