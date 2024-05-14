В законе США об отказе от российского урана нашли лазейки для обхода запретов

США не будут полностью отказываться от российского урана, в подписанном президентом Джо Байденом законе есть лазейки, которые позволят обойти запреты. Об этом эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов рассказал в беседе с 360.ru.

По словам Анпилогова, Вашингтон столкнется с трудностями при попытке создать свои мощности по обогащению урана. На этот случай американские власти предусмотрели в законе «массу лазеек», которые станут способом обойти основные положения документа.

«Эти лазейки были сознательно оставлены, потому что в настоящий момент времени Соединенные Штаты Америки не самодостаточны по производству урана, именно обогащенного урана для нужд своей в первую очередь атомной энергетики», — убежден эксперт.

В числе прочего, на исключения из закона претендует компания Centrus, специализирующаяся на поставках ядерного топлива для атомных станций – по мнению Анпилогова, такие преференции ей предоставят. Подобные допущения позволят закрыть дефициты на энергорынке страны, считает специалист. Таким образом, Штаты, по его словам, будут закупать российский уран по квотам и заранее выданным разрешениям на отдельные нужды.

Напомним, Байден подписал закон о запрете на ввоз необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими компаниями. В Белом доме посчитали, что это позволит США устранить зависимость в сфере мирной ядерной энергетики.

В Кремле ранее оценили решение США ввести запрет на импорт урана из России.