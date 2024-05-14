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Белгородская область подверглась сильному обстрелу со стороны ВСУ

Гладков заявил, что ВСУ выпустили по Белгородской области минимум 203 снаряда

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины выпустили по Белгородской области минимум 203 снаряда за прошедшие сутки. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущен один снаряд из РСЗО «Град». Пострадавших нет. Различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилых домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и заборы. Также осколками посечен один автомобиль, повреждена линия электропередачи. По городу Шебекино выпущено 5 снарядов», — заявил Гладков.

Также, по словам белгородского губернатора, под обстрелы попали многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шебекино» и поселок Красное.

До этого оперативные службы сообщили, что судьба двух жителей Белгорода остается неизвестной после частичного разрушения многоэтажного дома на улице Щорса.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, всего из-за разрушения дома пострадали 27 человек. В их числе 1,5-месячный ребенок и его мать.

Ранее папа Римский Франциск прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ.

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