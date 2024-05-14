Супруги похитили сейф с 91 млн рублей из офиса московской компании

В Москве сотрудница частной компании вместе с мужем похитила из офиса фирмы 91 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следователей, женщина взяла ключи от сейфа и передала их своему супругу. Семейная пара проникла в помещение. Супруги планировали забрать деньги и скрыться, однако вскрыть сейф не смогли. Тогда злоумышленники положили его в чемодан и вынесли из помещения вместе с находящимися там деньгами.

27-летнего грабителя и его 25-летнюю жену задержали, закрытый сейф с деньгами нашли в квартире супругов. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что вор вынес из дома российского бизнесмена драгоценности на 8 млн рублей. Инцидент произошел 7 мая в деревне Сярьги. Из тайника пропали кольца, включая обручальные, а также серьги, колье, гарнитур и браслеты, в коллекции присутствовали изделия от Cartier, Tiffany, Roberto Bravo и Louis Vuitton. По словам владельцев, в сейфе хранились драгоценности на 8,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее четверо воров вынесли из квартиры три сейфа с драгоценностями на €300 тысяч.