Суд вынес решение по делу против Романа Полански о клевете

Суд Парижа 14 мая оправдал польско-французского режиссера Романа Полански, которого в 2019 году британская актриса Шарлотта Льюис обвинила в клевете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

Режиссер предстал перед судом впервые с 1977 года.

В 2010 году Льюис, которая в 1986 году снималась в фильме Полански «Пираты», заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет.

В 2019 году, отвечая на обвинения в интервью газете Paris Match, режиссер назвал слова актрисы «одиозной ложью» и заявил, что в ее показаниях содержатся противоречия. Льюис подала на режиссера жалобу, обвинив его в клевете по поводу ее показаний против него.

Слушания по делу Полански в марте не закончились запросом приговора от прокуратуры.

В 2023 году в российском прокате фильм Романа Полански «Дворец» сократили на две минуты, вырезав сцену с российским лидером.

По данным издания, из картины пропали сцены с новогодним обращением президента Владимира Путина, женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой и другие эпизоды, где русские показаны в шутливой форме. Кинопрокатчик «Про:взгляд», в свою очередь, подтвердил, что в российский прокат вышла сокращенная версия фильма. Однако в компании не стали уточнять, какие именно сцены подверглись сокращению.

Ранее российские кинотеатры назвали фильм, от проката которого ждут 2 млрд рублей.