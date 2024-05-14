В Еврокомиссии назвали условие выделения помощи Украине

После утверждения Советом Евросоюза плана реформ Украины вся последующая финансовая помощь Киеву из пакета на €50 млрд будет зависеть от успеха продвижения украинских реформ и инвестиций. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, слова которого передает РИА Новости.

«Все последующие платежи будут увязаны с ходом выполнения плана реформ и инвестиций», — заявил он.

Совет Евросоюза 14 мая принял исполнительное решение, дающее положительную оценку «плану Украины», который позволит стране получить помощь в размере €50 млрд до 2027 года.

Также Совет Евросоюза принял решение о продлении мандата Консультативной миссии по реформированию сектора гражданской безопасности на Украине (EUAM Ukraine) до 31 мая 2027 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киев рассчитывает от ЕС получить €16 млрд финансовой помощи в этом году.

Ранее стала известна потенциальная дата вступления Украины в Евросоюз.