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В Колумбии хотят получить ордер на арест Нетаньяху

Президент Колумбии запросил у МУС международный ордер на арест Нетаньяху

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Global Look Press

Колумбия запросила у Международного уголовного суда (МУС) международный ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Нетаньяху не остановит геноцид. Это подразумевает международный ордер на арест от Уголовного суда. Совет Безопасности должен начать рассматривать вопрос о создании миротворческих сил на территории Газы», — пишет Петро.

До этого конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников из-за действий еврейского государства на территории сектора Газа.

29 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Нетаньяху ждет от Запада давления на МУС по вопросу Израиля.

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