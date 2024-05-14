В ГД РФ утвердили кандидатуру Цивилева на пост министра энергетики

Государственная дума РФ по итогам пленарного заседания утвердила кандидатуру Сергея Цивилева на пост министра энергетики страны. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

«Утверждены кандидатуры: <...> Сергея Цивилева — министра энергетики РФ», — говорится в заявлении.

По данным РИА Новости, за назначение Цивилева главой энергетического ведомства проголосовали 375 депутатов. Еще 57 законодателей решили воздержаться.

Цивилев родился в 1961 году в донецком городе Жданове. В последние шесть лет он занимал должность губернатора Кемеровской области.

12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство страны. В частности, он рекомендовал назначить Цивилева министром энергетики.

Кроме того, глава кабинета министров предложил сделать главу Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли. Губернатора Курской области Романа Старовойта, в свою очередь, рекомендовали назначить на пост министра транспорта.

13 мая ГД РФ утвердила всех вице-премьеров нового правительства страны. По решению парламентариев, первым заместителем премьер-министра стал бывший глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее Андрей Белоусов прокомментировал свое выдвижение в качестве кандидата в министры обороны страны.