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В ГД РФ утвердили кандидатуру Цивилева на пост министра энергетики

Госдума РФ утвердила Сергея Цивилева министром энергетики страны

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РИА «Новости»

Государственная дума РФ по итогам пленарного заседания утвердила кандидатуру Сергея Цивилева на пост министра энергетики страны. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

«Утверждены кандидатуры: <...> Сергея Цивилева — министра энергетики РФ», — говорится в заявлении.

По данным РИА Новости, за назначение Цивилева главой энергетического ведомства проголосовали 375 депутатов. Еще 57 законодателей решили воздержаться.

Цивилев родился в 1961 году в донецком городе Жданове. В последние шесть лет он занимал должность губернатора Кемеровской области.

12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство страны. В частности, он рекомендовал назначить Цивилева министром энергетики.

Кроме того, глава кабинета министров предложил сделать главу Калининградской области Антона Алиханова министром промышленности и торговли. Губернатора Курской области Романа Старовойта, в свою очередь, рекомендовали назначить на пост министра транспорта.

13 мая ГД РФ утвердила всех вице-премьеров нового правительства страны. По решению парламентариев, первым заместителем премьер-министра стал бывший глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее Андрей Белоусов прокомментировал свое выдвижение в качестве кандидата в министры обороны страны.

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