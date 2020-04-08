Бакаев пожелал победы Фергюсону над Гэтжи

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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев пожелал победы американцу Тони Фергюсону над его соотечественником Джастином Гэтжи, передает «Спорт-Экспресс».

Изначально с Фергюсоном должен был провести поединок россиянин Хабиб Нурмагомедов, однако тот отказался от боя из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что их встреча сорвалась в пятый раз.

«Хочу, чтобы Фергюсон победил. Потому что я хочу, чтобы Тони с Хабибом дрался. Но Гэтжи очень жесткий. Кто знает, кто победит», — сказал Бакаев в прямом эфире в Instagram.

Ранее сообщалось, что Бакаев раскрыл свое отношение к сокращению зарплат.