Бакаев пожелал победы Фергюсону над Гэтжи
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев пожелал победы американцу Тони Фергюсону над его соотечественником Джастином Гэтжи, передает «Спорт-Экспресс».
Изначально с Фергюсоном должен был провести поединок россиянин Хабиб Нурмагомедов, однако тот отказался от боя из-за пандемии коронавируса. Примечательно, что их встреча сорвалась в пятый раз.
«Хочу, чтобы Фергюсон победил. Потому что я хочу, чтобы Тони с Хабибом дрался. Но Гэтжи очень жесткий. Кто знает, кто победит», — сказал Бакаев в прямом эфире в Instagram.
Ранее сообщалось, что Бакаев раскрыл свое отношение к сокращению зарплат.