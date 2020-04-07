Медведева отреагировала на обвинение в желании сменить гражданство
close
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на обвинение в том, что она хочет сменить гражданство, передает Sport24.
Один пользователь Instagram оставил комментарий под публикацией Медведевой.
«Ты хочешь поменять гражданство?! Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед…» — написал он, на что фигуристка ответила тремя эмодзи, изображающими лицо, прикрытое рукой.
Весной 2018 года Медведева прекратила сотрудничество с российским специалистом Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где тренируется в группе Брайана Орсера.
Ранее сообщалось, что Медведеву обвинили в намерении сменить гражданство.