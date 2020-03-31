НБА может сократить плей-офф до трех матчей

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может сократить розыгрыш плей-офф до трех поединков, сообщает The New York Post.

Такое развитие событий является одним из вариантов продолжения сезона, которые рассматривает Лига. При этом владельцы клубов рассчитывают, что сезон будет доигран полностью, и серии будут состоять из семи игр.

НБА приостановила сезон 12 марта после того, как тест на коронавирус игрока «Юты Джаз» Руди Гобера дал положительный результат.

Ранее сообщалось, что НБА хочет, чтобы переболевшие коронавирусом игроки сдали кровь.