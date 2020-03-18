Легкоатлет Шубенков высмеял людей, скупающих туалетную бумагу

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Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков высказался об ажиотаже вокруг туалетной бумаги из-за ситуации с коронавирусом.

«Смеемся над этим как умалишенные. Почему люди сметают туалетную бумагу? Потому что на одного чихнувшего приходится 42 обосравшихся», — цитирует Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Легкоатлет заявил, что не понимает панической скупки туалетной бумаги.

«Это показатель того, что люди недалеко ушли от животных. Насколько же многие из нас подвержены панике и не хотят соображать. Ладно, когда закупаются крупами, макаронами», — добавил спортсмен.

Также Шубенков посоветовал всем «включать бошки».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 203 тыс. В России выявили 147 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что боец Могомед Исмаилов пошутил на тему ажиотажа вокруг закупок туалетной бумаги.