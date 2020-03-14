Слушания по делу РУСАДА и WADA могут быть перенесены из-за коронавируса
Слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут быть перенесены в Спортивном арбитражном суде Лозанны на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, дело будет рассмотрено в конце мая.
«Мы рассчитываем, что сможем защитить интересы наших спортсменов перед Олимпиадой в Токио», — заявил чиновник.
Ранее сообщалось, что к «Ривер Плейту» из Буэнос-Айреса могут быть применены санкции со стороны Федерации футбола Аргентины из-за внутреннего карантина, на который ушли представители команды из-за распространения коронавируса.