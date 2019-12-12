Глава РУСАДА отреагировал на высказывание Медведева про санкции WADA

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал реакцию премьер-министра России Дмитрия Медведева на санкции WADA.

Медведев заявил, что наказания отечественных спортсменов ему напоминают «бесконечный антироссийский сериал».

«Проблема наших спортивных властей заключается вот в чем. Президент не пользуется Интернетом — у Дмитрия Анатольевича масса других приоритетов, связанных со стабилизацией экономического состояния страны. Информация же, которая дается наверх премьеру и президенту, не всегда соответствует действительности, поэтому такие выводы делаются», — заявил Ганус в интервью программе «Нелегкая атлетика».

Стоит отметить, что 9 декабря в Лозанне исполком WADA принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Российские спортсмены лишены возможности принимать участие в крупных международных турнирах под своим флагом, а России запрещено организовывать мировые соревнования на территории своей страны на ближайшие четыре года.

Ранее глава Международной федерации хоккея порассуждал о переносе ЧМ из России.