«Краснодар» вылетел в Испанию с опозданием в восемь часов

«Краснодар» вылетел в Мадрид на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе» с опозданием в восемь часов, сообщает ТАСС.

Футболисты должны были вылететь из Краснодара 11 декабря утром, однако из-за густого тумана рейсы были отменены. Команда провела внеплановую тренировку на базе, а потом отправилась на автобусе в Анапу, откуда все же улетела в Мадрид.

«Несмотря на трудный день, ребята все-таки сохранили позитив. Вылетаем в Мадрид с опозданием почти на восемь часов», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Ранее сообщалось, что игрок «Краснодара» перешел в чешскую «Младу Болеслав».