40-летняя Хоркина станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина ожидает второго ребенка.

Как сообщает «Cosmopolitan», бывшая гимнастка пришла на премьеру картины Валерия Тодоровского в столичный кинотеатр «Октябрь».

Напомним, что первый ребенок у спортсменки появился в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским.

Ранее подписчики звезды реалити и певицы Ольги Бузовой отреагировали на новость о том, что у ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, вскоре родится третий ребенок.