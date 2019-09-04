40-летняя Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина ожидает второго ребенка.
Как сообщает «Cosmopolitan», бывшая гимнастка пришла на премьеру картины Валерия Тодоровского в столичный кинотеатр «Октябрь».
(Светлана Хоркина ждет второго ребенка) -
40-летняя Светлана Хоркина не так часто посещает светские мероприятия, но для показа нового фильма Валерия Тодоровского сделала исключени...
https://t.co/UsQaVFT5Fz pic.twitter.com/qZXMPiWAzI
— Женский журнал (@womenjurnal) September 4, 2019
Напомним, что первый ребенок у спортсменки появился в отношениях с бизнесменом Кириллом Шубским.
Ранее подписчики звезды реалити и певицы Ольги Бузовой отреагировали на новость о том, что у ее экс-супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, вскоре родится третий ребенок.