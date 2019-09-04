Димитров обыграл Федерера и стал соперником Медведева по полуфиналу US Open

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Третья ракетка мира Роджер Федерер проиграл в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open).

В матче пятого круга теннисист оказался слабее своего соперника из Болгарии Григора Димитрова со счетом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 2:6. Встреча продолжалась немногим больше трех часов.

Оппонентом Димитрова в полуфинале турнира станет представитель России Даниил Медведев, который до этого одолел швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

Чемпионат проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнования составляет $57,24 млн.

На данный момент Димитров занимает в рейтинге ATP 78 позицию, Медведев в свою очередь расположился на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

Теннис. US Open. 1/4 финала

Григор Димитров (Болгария) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 6:2