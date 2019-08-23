Тарасова: на ОИ-2018 Медведева подчинилась тому, что ей было написано

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/11660665/upload-RIAN_3307344.HR.ru-pic905-895x505-90074.jpg">

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не проигрывает в катании обладательнице золота Олимпийских игр 2018 года Алине Загитовой.

«Медведева не проигрывает Загитовой. Не знаю, выучит ли она лутц-ритбергер, но это не слишком принципиально: она делает сальхов-ритбергер, и делает его очень хорошо. Жаль, что не прыгнула на Олимпийских играх», — цитирует Тарасову РИА «Новости».

Специалист заявила, что Медведева хотела прыгнуть каскад на Играх-2018.

«Но подчинилась тому, что ей было написано. Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный», — добавила Тарасова.

Заслуженный тренер отметила, что во время Олимпиады у фигуристки также были проблемы с позвоночником.

В соревнованиях одиночниц на Играх в Пхенчхане Медведева заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Тарасова недовольна показательными выступлениями Медведевой.