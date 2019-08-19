Егоров высказался о судействе на предстоящем матче «Спартак» — ЦСКА

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Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ» поделился мнением о судействе на предстоящем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

Встречу рассудит Сергей Карасев. Примечательно, что изначально на матч был назначен Алексей Еськов, но он был заменен из-за полученного повреждения.

«Никакого заговора нет. Это жизненная ситуация. К сожалению, арбитры тоже могут получать травмы. Еськов получил повреждение икроножной мышцы, там что-то с ахиллом. Так как эта игра будет с VAR, а все бригады уже были расписаны, то единственным кандидатом на матч «Спартак» — ЦСКА оставался Карасев, чтобы не делать и другие перестановки. Напомню, что не все судьи могут обслуживать матчи с VAR.

Я уверен в профессионализме и компетенции Карасева. На 100% уверен, что завтра к нам не будет никаких вопросов по судейству», — сказал Егоров.

Игра состоится 19 августа в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Карасев заменит Еськова в качестве главного арбитра матча «Спартак» — ЦСКА.