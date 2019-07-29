Кокорин оценил еду в колонии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о питании в колонии №4 в Белгородской области.

«Тут прекрасные пельмени можно приобрести. Пирожки как-то покупали. В ларьке они по 30 рублей, вкусные очень. Раньше еще здесь продавали кур гриль, но мы на них не попали. Сейчас почему-то не продают, хотелось бы, чтобы вернули», — цитирует Кокорина «Московский комсомолец».

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отбывают в колонии наказание по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года. Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, Кокорин — 7 декабря 2019 года.

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии.