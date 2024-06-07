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«Россия 2030: как прийти к финишу четвертыми?» Деловой завтрак с Германом Грефом на ПМЭФ. LIVE

России удалось выстроить крепкую экономику, устойчивую к внешним шокам. Однако новому правительству и бизнесу предстоит решить сложную задачу: как существующую макроэкономическую основу транслировать в быстрый экономический рост, чтобы стать четвертой экономикой мира? Как ответить на шестой шок – технологический? Как эффективно использовать искусственный интеллект и другие инновации на фоне низкой безработицы и высокой загрузки мощностей? Какие институциональные изменения требуются для рывка? Что это будет означать для образования, науки и инвестиций компаний? Какие сегменты экономики – отрасли, регионы и технологии – должны получить поддержку государства? Глава Сбера Герман Греф отвечает на эти вопросы в ходе «Делового завтрака» в рамках ПМЭФ.

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