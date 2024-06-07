После удара по Луганску люди под завалами просят о помощи

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску под завалами находятся люди, которым нужна помощь спасателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру.

«Под завалами после удара ВСУ по Луганску находятся люди, которые просят эвакуации», — сообщили там.

Отмечается, что МЧС делает все возможное. На данный момент один человек был эвакуирован из-под завалов.

Утром 7 июня военные ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску, в результате чего в городе произошли несколько взрывов. По последней информации, из-за удара пострадали десятки человек. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что после атаки в населенном пункте обрушился подъезд одного из жилых домов. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

Пресс-секретарь главы Луганской народной республики (ЛНР) Анна Романова, ВСУ атаковали административный центр региона шестью американскими ракетами ATACMS.

Ранее в МИД РФ рассказали о последствиях возможных ударов с Украины по целям в Белоруссии.