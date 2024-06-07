Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крым выиграл иск к Украине на 3,1 трлн из-за «энергоблокады»

Константинов: Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму 3,15 трлн

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны республики убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.

Депутат назвал это решение значимым и своевременным.

В феврале Константинов заявлял, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду республики, предварительно, превысит 5 трлн рублей. По словам парламентария, ущерб бюджету региона от энергоблокады оценили в сумму более 3 трлн рублей. При этом Общественная палата подаст свой иск — на 2 трлн рублей.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Подрыв опор вывел из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуацию изменил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух новых ТЭС.

Ранее анонсировали создание Новороссии из Крыма и четырех новых регионов.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами