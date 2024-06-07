Крым выиграл иск к Украине на 3,1 трлн из-за «энергоблокады»

Арбитражный суд Республики Крым полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

По итогам судебного рассмотрения решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании «Укрэнерго» в пользу казны республики убытки в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей.

Депутат назвал это решение значимым и своевременным.

В феврале Константинов заявлял, что сумма иска Крыма к Украине за энергоблокаду республики, предварительно, превысит 5 трлн рублей. По словам парламентария, ущерб бюджету региона от энергоблокады оценили в сумму более 3 трлн рублей. При этом Общественная палата подаст свой иск — на 2 трлн рублей.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Подрыв опор вывел из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуацию изменил запуск энергомоста из Краснодарского края и строительство двух новых ТЭС.

Ранее анонсировали создание Новороссии из Крыма и четырех новых регионов.