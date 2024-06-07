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Минобороны РФ обнародовало детали удара ВСУ по Луганску

Минобороны: ВСУ атаковали жилые кварталы Луганска пятью ракетами АТАСМS

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Киевский режим использовал западное вооружение, чтобы совершить преступление против мирного населения Луганской народной республики (ЛНР). Так министерство обороны РФ прокомментировало в своем Telegram-канале сегодняшний удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску.

«По жилым кварталам города Луганск целенаправленно нанесен удар пятью ракетами АТАСМS производства США», — сообщили в ведомстве.

Атака произошла в 11.00 мск. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты, одна из низ поразила два многоквартирных дома.

В результате обстрела пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети, добавили в Минобороны РФ.

До этого в пресс-службе правительства ЛНР назвали другое количество пострадавших — 22 человека. Среди них — восьмилетний ребенок.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, в результате украинской атаки произошло обрушение подъезда одного из жилых домов Луганска. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, которые вытаскивают из-под завалов людей.

Посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник назвал обстрел Луганска наглядным примером последствий решения президента США Джо Байдена разрешить украинским войскам использовать американское оружие для ударов по РФ.

Ранее сообщалось, что после удара по Луганску люди под завалами просят о помощи.

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