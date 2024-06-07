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Меркель скрыла данные о «газовом шантаже» России

Handelsblatt: Меркель знала о плане добиться запуска «Севпотока — 2» шантажом

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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Власти Германии еще до начала российской специальной военной операции на Украине подозревали, что Россия «манипулирует газовым рынком» и намеренно ограничивает поставки в Европу. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на секретные материалы, касающиеся газопровода «Северный поток — 2».

Издание цитирует фрагмент из служебной записки чиновника министерства экономики ФРГ от августа 2021 года (тогда канцлером была Ангела Меркель).

В документе говорится, что, по мнению немецкого правительства, Россия из-за завершения строительства «Северного потока — »» не хочет экспортировать топливо в Северо-Западную Европу, рассчитывает таким образом создать дефицит газа и усилить давление на Берлин с целью скорейшего ввода газопровода в эксплуатацию — до того, как Германия завершит его сертификацию.

Также в записке отмечается, что принадлежавшие «Газпрому» хранилища на территории ФРГ, несмотря на опыт предыдущих лет, заполнены не в полной мере и закачка в них идет крайне медленно.

По данным Handelsblatt, эту записку чиновник передал тогдашнему министру экономики Петеру Альтмайеру, а тот — всему кабинету министров.

При этом Меркель в октябре 2021 года, отвечая на вопросы СМИ, заявила, что не видит признаков уменьшения поставок из России в Европу и призвала не искать легких объяснений повышения цен на газ. Таким образом, отмечает газета, канцлер выступила в защиту «Газпрома».

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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