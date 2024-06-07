На Украине задержали экс-депутата по подозрению в помощи уклонистам

Iryna Sysoenko/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего депутата Верховной рады по подозрению в оформлении фиктивных документов для граждан, уклоняющихся от службы в армии. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Как рассказал советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко, речь идет о депутате восьмого созыва Верховной рады Ирине Сысоенко. Она представляла в парламенте партию «Самопомощь».

«После Рады Сысоенко оказалась в руководстве киевского института по вопросам профилактической медицины. К схеме [по оформлению фиктивных документов] привлекла нескольких врачей, в том числе из Львовской области», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что бывший законодатель оформляла гражданам «липовые» справки об инвалидности. По информации СБУ, на этом она зарабатывала по $100 тыс.

В ходе обысков у экс-депутата было обнаружено более 40 млн гривен. Теперь Сысоенко грозит до 12 лет лишения свободы, а также конфискация имущества.

5 июня министерство обороны Украины потребовало от находящихся за границей 17-летних граждан срочно вернуться в родную страну. В ведомстве подчеркнули, что юношам необходимо встать на воинский учет.

Ранее на Украине предложили ввести денежное вознаграждение за доносы на жителей, уклоняющихся от службы в армии.